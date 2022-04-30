Сегодня утром в многоквартирном доме на улице Металлистов в Вязниках произошёл пожар. На момент...

Сегодня утром в многоквартирном доме на улице Металлистов в Вязниках произошёл пожар. На момент прибытия спасателей из окна 4 этажа шёл дым.Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для поиска очага, эвакуации, спасения людей и тушения пожара. Огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание в квартире на площади 2 кв. м. На пожаре спасены 6 человек, из них 2 ребенка и эвакуированы 15 человек. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации происшествия привлекалось 6 единиц техники, 15 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области