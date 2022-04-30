Насколько же богата наша страна своими людьми, традициями, народностями. Ковровские девчата из...

Насколько же богата наша страна своими людьми, традициями, народностями. Ковровские девчата из коллектива "Настасья" умеют это передать посредством самого универсального языка - танца. Каждое их выступление - урок "живой истории". Оцените и вы с Екатериной Васильевой.Юные бурятские лучницы готовы показать себя. Но не в бою. Много веков назад владение этим оружием нужно было девушкам, чтобы завоевывать молодых парней. Этот танец - часть бурятского праздника, участницами которого могли стать только лучницы. Артистки ковровского ансамбля "Настасья" целятся в сердца зрителей."Настасья" - уникальный проект. В их репертуаре вся палитра танцевальной культуры страны.-Это костюмы татарского танца.Танец взят из репертуара государственного ансамбля "Казань". Девичий татарский танец с шалями. Далее девушки стоят в костюмах Северного Кавказа. Тут у нас представлен блок Северного Кавказа.Это ртульская народность. А это девичий танец с платочками "Узры", девичий марийский танец. Это наше Поволжье.История в танце - это всегда немного вымысел. Здесь труд хореографа переплетается с фантазиями костюмеров, и вместе они идут за музыкой. Фирменном номером коллектив считает танец "Жнеи". Он рассказывает о крестьянках владимирской земли. Покосную девичью рубаху отшивали вместе с Центром народного творчества. Любовь к деталям и родной истории через учителя передается детям.Юлия Маркова, участница ансамбля "Настасья":-У тебя есть любимые танцы какие-то?-Ртульские, танец Вепсы - это трио, и мне нравится марийский танец. Там интересные моменты есть как о мелкой техники до интересных дробей, сильных ног.Анна Горячева, руководитель ансамбля "Настасья": «Если ребенок к нам приходит с самого начала, то он идет, идет по этой линии в народный танец невозможно не влюбиться, если ты в нем живешь. Народный танец он так воспитывает, так формирует. Они на выходе, девочки такие женственные, такие милые они прям девочки девочки».Анна Горячева возглавляет коллектив 29 лет. И глядя на все эти кубки и медали, сложно поверить, что руководителю ансамбля когда -то говорили,что танцы "не её". Любовь к делу сильнее слов. Свое название коллектив получил от песни Вячеслава Бутусова "Настасья". Мелодичное женское имя подчеркивает стиль коллектива. Четыре раза в неделю ковровские девчонки изучают классический и современный танец, вместе создают номера. А еще в "Настасье" все учатся доброте. 10 лет в ансамбле занимается девочка с синдром Дауна. Для всех Виолетта как родная, талисман коллектива, который нужно беречь.-Красавица. Да ты у меня красавица. Она у нас и в футбол играет.И на лошадках скачет. Она у нас очень много жанровый человек. В конно-спортивную школу ходит.Быть открытыми, уметь сопереживать и уважать разные культуры. Этому тоже можно научиться через танец, уверена Анна Горячева. А совместные работы с другими межнациональными проектами помогают детям мыслить масштабнее. Свою самую большую мечту педагоги, кстати , еще не осуществили . Школа национальных танцев - цель, к которой красиво идет ковровский ансамбль "Настасья". Екатерина Васильева, Егор Герасимов, Вести Владимир