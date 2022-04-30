Никол Пашинян пришел к власти в Армении на волне Бархатной революции, сохранил пост премьера после войны в Карабахе и все это время поддерживал отношения с Россией на высоком уровне.

Никол Пашинян пришел к власти в Армении на волне Бархатной революции, сохранил пост премьера после войны в Карабахе и все это время поддерживал отношения с Россией на высоком уровне.В апреле 2022 года Москва и Ереван отметили 30-летия установления дипломатических отношений. По такому случаю в нашу страну с официальным визитом прибыл премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян. Глава правительства Армении провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, подписал со своим коллегой Михаилом Мишустиным ряд межгосударственных соглашений, а также впервые в истории посетил Государственную Думу РФ, где встретил со спикером Вячеславом Володиным.46-летний армянский политик долгое время оставался темной лошадкой для Кремля. До карьеры премьера он был членом Национального собрания РА. Возглавляя оппозиционную партию, Никол Пашинян довольно жестко критиковал действующего президента Сержа Саргсяна, у которого были довольно теплые отношения с российскими властями.Бурление началось четыре года назад. В апреле 2018 года Саргсян решил идти на третий срок в качестве главы государства. Он заранее изменил конституцию, сделав Армению парламентской республикой, однако еще до референдума обещал гражданам не участвовать в новых выборах.Нарушив обещание, Саргсян нарвался на жесткое противостояние, навязанное Пашиняном. Будучи депутатом парламента, он запустил волну протестов по стране. Мирные демонстрации по итогу вылились в Бархатную революцию – премьер уступил, а следом за ним уступила и правящая Республиканская партия.На политическом небосклоне Армении взошла звезда Никола Пашиняна. Глава кабмина, получивший власть благодаря воле протестных граждан, вызывал серьезную обеспокоенность у экспертного сообщества в России. Многие аналитики начали сравнивать революцию в республике с Майданом на Украине.Однако их опасения не подтвердились. Пашинян свой первый зарубежный визит совершил именно в Россию. Он начал политическую карьеру со встречи с президентом Владимиром Путиным. Москва уже тогда на официальном уровне высоко оценила отношения с Ереваном. В МИД РФ настаивали, что революция – это внутреннее дело Армении.И все было идеально до 27 сентября 2020 года, когда на территории непризнанного Нагорно-Карабахского региона вспыхнула война. Остановить 44-дневный исторический конфликт смогла Россия. Лидеры трех стран подписали мирное соглашение, однако армянская оппозиция решила отыграться за прошлое поражение и потребовала отставки Пашиняна.Он сложил свои полномочия и назначил новые выборы, но вновь даже после неутешительных результатов войны одержал уверенную победу. Став премьером Армении во второй раз, Пашинян сохранил доверительные отношения с Путиным. Как отметил президент России во время официальной встречи, политики находятся в тесном контакте по вопросам безопасности и экономики – они созваниваются каждые десять дней.