С владимирской транспортной компании взыскали штраф 300 тысяч рублей в адрес Московской...

С владимирской транспортной компании взыскали штраф 300 тысяч рублей в адрес Московской административной дорожной инспекции.Дело в том, что ранее водитель иномарки, принадлежащей владимирской компании, нарушил статью 7 Закона города Москвы «О защите зелёных насаждений». Владельца транспортного средства привлекли к административной ответственности. Однако выплачивать штраф он не спешил.Тогда судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия на более чем 900 транспортных средств, находящихся в собственности компании. Также приставы арестовали расчетный счёт организации. Эти меры побудили должника погасить задолженность.Фото: pixabay.com