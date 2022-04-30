Толщина асфальта – 14 сантиметров.

Во Владимирской области начали асфальтировать первый участок скоростной магистрали М-12. Об этом сообщают .Толщина верхнего слоя асфальта составляет 14 сантиметров. Его состав предназначен для дорог с интенсивным трафиком и экстремальными нагрузками. Покрытие запроектировано под климат Московской и Владимирской областей.Помимо этого, на автомагистрали «Москва – Казань» начали возводить мосты. В их числе мост через болото на 283 пикете между рекой Чёрной и Танкой, а также через реку Киржач около поселка Городищи.