В селе Горки Камешковского района в этом году будет открыт современный фельдшерско-акушерский...

В селе Горки Камешковского района в этом году будет открыт современный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает пресс-служба облздрава. Модульная конструкция здания уже возведена.Ввод в эксплуатацию запланирован в августе, после чего учреждение получит лицензию на осуществление медицинской деятельности. Пункт будет оснащён автоматическим дефибриллятором, портативным электрокардиографом, тонометром, экспресс-анализаторами для определения уровней сахара и холестерина, укладкой для оказания помощи при остром коронарном синдроме и инсульте, фармацевтическим холодильником и другими изделиями медицинского назначения, в том числе современной мебелью.ФАП в селе Горки обслуживает более тысячи местных жителей, в том числе население близлежащих деревень Берково, Волковойно и Мишнево.Фото: Администрация Владимирской области