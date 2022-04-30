С 30 апреля по 3 мая включительно и с 7 по 10 мая включительно поликлиники будут работать по...

С 30 апреля по 3 мая включительно и с 7 по 10 мая включительно поликлиники будут работать по графику выходных и праздничных дней. С 4 по 6 мая – по обычному графику работы.Информацию о режиме работы медучреждений можно уточнить на их сайтах или позвонив в колл-центры организаций.Фото: pixabay.com