Чтобы обеспечить безопасность во время проведения массовых мероприятий, во Владимире будет...

Чтобы обеспечить безопасность во время проведения массовых мероприятий, во Владимире будет ограничено движение всех видов транспорта.4 и 7 мая с 20.00 до 22.00 перекроют участок по проспекту Ленина от поворота на ул. Чапаева до ул. Диктора Левитана. Автотранспорт будет направлен в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», а также ул. Разина, Белякова, Мира, Горького.9 мая ожидается сразу 3 перекрытия:с 08.00 ч до 13.00 ч по пр. Ленина на участке от поворота на ул. Чапаева до ул. Студеная Гора. Транспорт направят в объезд по федеральной автодороге М-7 «Волга», а также по ул. Разина, Белякова, Мира, Горького, Студеная Гора, Дзержинского, Гражданской, Красноармейской;с 11.30 ч до 13.15 ч - по улице Мира на участке от ул. Усти-на-Лабе до ул. Большой Нижегородской. Объехать можно по ул. Усти-на-Лабе;и с 21.00 ч до 23.00 ч - по пр. Ленина на участке от поворота на ул. Чапаева до ул. Диктора Левитана. Автомобилистам предлагают объезжать по федеральной автодороге М-7 «Волга», ул. Разина, Белякова, Мира, Горького.