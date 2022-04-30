Сообщение о пожаре в складском помещении на улице Железнодорожной в Вязниках поступило на пульт...

Сообщение о пожаре в складском помещении на улице Железнодорожной в Вязниках поступило на пульт спасателей сегодня в 10.26. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.Внутри здания наблюдалось задымление. Пожарные сформировали 1 звено газодымозащитной службы, чтобы найти очаг возгорания. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали горение на площади 15 кв. м. В результате пожара пострадало имущество на складе. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации происшествия привлекались 3 единицы техники, 13 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину случившегося.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области