Объединенные силы Донбасса продолжают освобождение территории.

Объединенные силы Донбасса продолжают освобождение территории.Бои продолжаются практически на всей линии соприкосновения, противник ожесточенно сопротивляется, используя артиллерию для ударов по подразделениям, а также по мирным городам и объектам гражданской инфраструктуры. Наиболее тяжелые сражения сейчас проходят в районе города Попасная, расположенного на западе ЛНР.Ситуацию на этом участке фронта оценил боец батальона "Восток" Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР), военный писатель Владлен Татарский. В сравнении с Мариуполем, который полностью зачищен от вражеских подразделений, здесь у врага расположены мощные укрепрайоны, а также сосредоточено большое количество техники и артиллерии."Попасная – это крупный оборонительный пункт на пути наших войск, расположенный на пересечении железнодорожных путей. Линия фронта проходила за Попасной восемь лет, поэтому прорвать оборону было очень сложно. Там есть и вторая и третья линия оборонительных позиций. Противник серьезно укрепился в самом городе, из которого фактически сделали укрепленный опорный пункт. Здесь находится большое количество украинских войск", – заявил Татарский.По словам бойца НМ ДНР, задачи по освобождению города выполняют ограниченные силы освободителей, но это не мешает продвигаться к поставленной цели по полному взятию под контроль поселения:"Наши войска штурмуют этот населенный пункт относительно небольшими силами, так как основные удары подразделения наносят на севере. Возможности наступления не безграничны, но каждый день дом за домом мы освобождаем это город, бьем врага".Владлен Татарский считает, что успешные бои за Попасную будут решающим фактором для дальнейшего продвижения войск. Это своего рода Сталинград, после боев за который произошел перелом в войне, и противник начал отступать. Истощенные затяжными тяжелыми боями ВСУ неминуемо побегут с занимаемых позиций после разгрома в этом районе."Взятие Попасной станет решающим, противник начнет откатываться далеко на запад к Соледару в Донецкую область с территории Луганской. Подобное происходило в Волновахе. Враг долго здесь держался, но откатился за Волноваху ближе к Великой Новоселовке. Здесь будет что-то подобное.Потери ВСУ в Попасной невосполнимые. Все, что они потеряют в практически блокированном населенном пункте, восполнить уже не получится", – уверен боец НМ ДНР.В наступлении в районе Попасной участвуют подразделения Народной милиции ЛНР, российские военнослужащие, а также "ЧВК Вагнера". Опыт "вагнеровцев" обеспечивает продвижение войск в городе, где ведение боя серьезно осложнено из-за жилых домов, которые противник использует для оборудования защищенных огневых точек.