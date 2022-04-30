Авария произошла сегодня около 21:30 у дома №20 по проспекту Строителей. По предварительной...

Авария произошла сегодня около 21:30 у дома №20 по проспекту Строителей. По предварительной информации регионального УМВД, водитель 1946 года рождения за рулём автомобиля "КИА", выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, где сбил пешехода - женщину 1968 года рождения.В результате ДТП женщина госпитализирована. Сотрудниками полиции назначена проверка.Очевидцы в социальных сетях сообщают, что виновницей аварии была женщина. Автоледи, как отмечают свидетели произошедшего, была трезвой.Фото: Подслушано Автомобилистов