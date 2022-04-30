Сезон работы фонтанов в областном центре стартовал накануне. Первым включили тот, что находится в...

Сезон работы фонтанов в областном центре стартовал накануне. Первым включили тот, что находится в сквере "Липки". Всего на балансе "Владимирводоканала" находятся 11 городских фонтанов. Все они расконсервированы, проверены и готовы радовать жителей и гостей города.Фото: Администрация города Владимира