На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 45 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:11 - во Владимире;6 - в Муромском районе;5 - в Юрьев-Польском и в Суздальском районах;4 - в Гусь-Хрустальном районе;3 - в Вязниковском и в Меленковском районах;2 - в Ковровском и в Киржачском районах;1 - в Кольчугинском, Судогодском, Собинском и в Селивановском районах.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 150550 случаев заболевания