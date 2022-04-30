На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 45 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
11 - во Владимире;
6 - в Муромском районе;
5 - в Юрьев-Польском и в Суздальском районах;
4 - в Гусь-Хрустальном районе;
3 - в Вязниковском и в Меленковском районах;
2 - в Ковровском и в Киржачском районах;
1 - в Кольчугинском, Судогодском, Собинском и в Селивановском районах.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 150550 случаев заболевания