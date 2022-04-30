Сегодня, 30 апреля, Филипп Киркоров отмечает 55-летие. Артист известен не только как поп-король российской эстрады, но и как король эпатажа. За свою яркую карьеру в шоу-бизнесе Киркоров не раз влипал в скандалы, а иногда даже становился их зачинщиком. Вспоминаем самые громкие выходки Филиппа Бедросовича.

Сегодня, 30 апреля, Филипп Киркоров отмечает 55-летие. Артист известен не только как поп-король российской эстрады, но и как король эпатажа. За свою яркую карьеру в шоу-бизнесе Киркоров не раз влипал в скандалы, а иногда даже становился их зачинщиком. Вспоминаем самые громкие выходки Филиппа Бедросовича.Драка с ШевчукомШлейф скандальной репутации тянется за Филиппом Киркоровым еще с начала нулевых. В 2003 году в прессе активно писали о том, что певец якобы сцепился в драке с лидером группы "ДДТ" Юрием Шевчуком. По одной из версий, артист даже выбил ему зуб...В те времена Юрий Шевчук выступал ярым противником использования фонограммы на выступлениях артистов. Лидер группы "ДДТ" не только поддержал законопроект, согласно которому исполнители должны были предупреждать зрителей об использовании фонограммы на концертах, но и обнародовал разоблачающие записи с выступлений некоторых звезд. В их число попал и Филипп Киркоров.СМИ писали, что знаменитости случайно встретились в баре и, не удержавшись, сцепились в словесной перепалке. В результате между рок-музыкантом и поп-королем, вроде как, завязалась драка. Поговаривали, потасовка обернулась для Шевчука выбитым зубом, но эта информация так и не нашла подтверждения.Перепалка с "розовой кофточкой"Следующий громкий выпад Киркорова случился в Ростове-на-Дону годом позже. Журналистка Ирина Ароян, пришедшая на пресс-конференцию артиста, упомянула о ремейках в его репертуаре. Вспыльчивый Филипп Бедросович отреагировал мгновенно.Поп-король попытался спокойно ответить на выпад, но потом все-таки вышел из себя. Артист высказал девушке, что ему не нравится "ее розовая кофточка, сиськи и микрофон", и выпроводил ее из зала. Свой гневный спич певец приправил нецензурной бранью. Многие до сих пор припоминают Киркорову эту выходку.Избиение Яблоковой. Или не избиение?Еще один грандиозный скандал с участием Филиппа Киркорова прогремел в 2010 году. Поп-короля обвинили в том, что он якобы напал на телережиссера Марину Яблокову в процессе съемок "Золотого граммофона". Тогда о выходке артиста кричали буквально из каждого утюга, а он даже собирался уйти со сцены из-за травли.Для большинства поклонников осталось загадкой, из-за чего именно артист разозлился на девушку, ведь история обросла массой слухов. Тем не менее закончилось все очень печально. В прессе сообщали, якобы телережиссер получила многочисленные травмы и синяки, а на поп-короля обрушился хейт со стороны общественности. Скандал вылился в судебное разбирательство и обследование Киркорова в психиатрической клинике.Впрочем, Филипп Бедросович , что большая часть истории – вымысел. По словам артиста, никаких видеодоказательств так и не было предоставлено.Война с ТиматиЕще одним громким скандалом с участием знаменитости стала его перепалка с Тимати. В 2010 году рэпер высказал свое недовольство тем, что некоторые артисты якобы получили награды премии МУЗ-ТВ незаслуженно. Киркоров, победивший сразу в двух номинациях, не смог пройти мимо.Поп-король жестко ответил на выпад в соцсетях, а Тимати в ответ выпустил трек "Давай, до свидания", упомянув громкие случаи с участием артиста. К счастью, со временем звездам удалось забыть все обиды.