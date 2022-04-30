По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки от болезни скончался 1 человек. Всего...

По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки от болезни скончался 1 человек. Всего за время пандемии в 33 регионе умерли 3 437 человек.Также известно, что за сутки госпитализировали 28 жителей Владимирской области. Выздоровели 46 человек, заболели - 45.Фото: pixabay.com