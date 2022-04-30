30 апреля 2022 года в народе отмечают праздник Зосима Пчельник.

30 апреля 2022 года в народе отмечают праздник Зосима Пчельник.ИсторияСогласно церковному календарю, 30 апреля чтут память преподобного Зосимы Соловецкого. Верующие знают, что он родился на Новгородской земле. В 1436 году Зосима построил на Соловецком острове(ныне – Архангельская область)келью , а позже – монастырь. В первом случае ему помогали иноки Герман и Савватий, а во втором – ученики.В народном календаре этот день назвали Зосимой Пчельником, поскольку именно в это время пчеловоды начинали работать на пасеках. Этого святого православные считают покровителем пчел.ТрадицииПредки верили, что, если в этот православный праздник хорошо трудиться, то на протяжении всего года будет сопутствовать удача – как в работе, так и в других делах. Также в день Зосимы Пчельника сажают морковь, не забывают и о петрушке.Что нельзя делать 30 апреляПоскольку ночь на 1 мая считается Вальпургиевой, нужно постараться оградить себя от общения с людьми, которые занимаются колдовством. Они могут сглазить мечты, цели и желания. Нельзя покупать хлеб вечером или печь его, заниматься чревоугодием. Кроме того, на Зосиму Пчельника не стоит приобретать новые вещи и приносить домой цветущую сирень.ПриметыЯсный восход в народный праздник, выпадающий на 30 апреля, означает сухое лето, а закат с тучами – дождливое. Прозрачные облака сообщают о сильном ветре. Если льет дождь, то лето будет жаркое. Активные и трудолюбивые пчелы на Зосиму Пчельника – ближайшие несколько дней окажутся теплыми.