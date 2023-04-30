120 талантливых школьников и студентов области получили персональные стипендии «Надежда Земли...

120 талантливых школьников и студентов области получили персональные стипендии «Надежда Земли Владимирской».25 апреля 2023 года во Владимирском областном колледже культуры и искусства состоялось торжественное вручение персональных стипендий регионального Правительства «Надежда Земли Владимирской». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Единовременные персональные стипендии Правительства области «Надежда Земли Владимирской» ежегодно вручаются одарённым и талантливым детям и молодым людям за выдающиеся успехи в области образования и науки, культуры, спорта, журналистики, детского и молодёжного общественного движения.В этом году были следующие номинации:В области образования и науки «Молодой исследователь в области технических наук», «Молодой исследователь в области естественных наук», «Молодой исследователь в области социально-экономических и гуманитарных наук», «Краеведение», «Лучший по профессии».В области культуры — в номинациях «Музыкальное искусство (инструментальное, вокальное)», «Изобразительное искусство» и «Театральное искусство».В области спорта, детского и молодёжного общественного движения.Стипендиатами 2023 года стали 120 школьников и студентов области, в их числе девять учеников владимирских школ:ученица гимназии № 23 Эмилия Брониус,ученик гимназии № 3 Кирилл Гусаров,ученица гимназии № 35 Анна Евсикова,ученик школы № 36 Ярослав Иванов,ученица гимназии № 23 Марина Ильина,ученица лицея № 17 Анастасия Лобкова,ученица гимназии № 39 Екатерина Савина,ученица гимназии № 35 Кристина Свистунова,ученик школы № 25 Алексей Филиппов.Также награждена учитель иностранного языка владимирского лицея № 17 Елена Крайнова. Кроме того, в рамках Года педагога и наставника благодарственные письма областного Правительства вручены 43 педагогам и тренерам.Фото Правительства Владимирской области