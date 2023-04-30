Глава региона Александр Авдеев оценил ремонтные работы в областном драмтеатре и владимирском филиале Приволжского исследовательского медицинского университета.

Глава региона Александр Авдеев оценил ремонтные работы в областном драмтеатре и владимирском филиале Приволжского исследовательского медицинского университета. О проверке он сообщил в своём телеграм-канале.По словам губернатора, ремонт идёт по графику. В ПИМУ специалисты заменят полы, инженерные системы и перегородки. Объект должны закончить в августе.В здании областного драмтеатра на 95% готово витражное остекление. На финальной стадии ремонт административной части. Также ведётся восстановление полов на первом этаже и монтаж оборудования на двух сценах. Объект намерены ввести в эксплуатацию раньше января 2024 года.Александр Авдеев поручил сделать на обоих зданиях архитектурную подсветку.