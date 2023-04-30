Ансамбль «Баловень» из Владимирской области стал Лауреатом I и II степени Всероссийского фестиваля...

Ансамбль «Баловень» из Владимирской области стал Лауреатом I и II степени Всероссийского фестиваля патриотической песни.В минувшие выходные камешковские артисты проходили конкурсные испытания в Рязани на Всероссийском фестивале-конкурсе патриотической песни «Салют, Победа!». В этом году участников было более 250, среди них 33 коллектива, представлявшие Рязанскую, Московскую, Нижегородскую, Тверскую, Тамбовскую и Владимирскую область. Об этом сообщается на сайте администрации Камешковского района.Все они соревновались в творческом исполнении патриотических песен военных лет и нашего времени. Ансамбль "Баловень", представлявший Владимирскую область в номинации «ансамблевое исполнение» по итогам двух туров вышел в финал. Коллектив выступал квартетами, потому что в 2022 году был обладателем Гран-При данного фестиваля – конкурса и по условиям положения не мог принимать в нем участие в полном составе. Пойдя первый отбор наши участники стали конкурировать друг с другом.- Для нашего коллектива «разделение» на конкурсе произошло впервые. Тем не менее, дух соперничества присутствовал лишь по началу. Когда мы узнали, что оба состава ансамбля прошли в финал, артисты искренне желали друг другу лишь победы, - рассказывает художественный руководитель ансамбля Ольга Абрамова.Перед финальным прослушиванием оба квартета усердно репетировали. Мужской состав представил в финале песню «Когда мы были на войне», а девушки композицию Сергея Трофимова «Родина».Так как ансамбль «Баловень» в прошлом году был обладателем Гран –при, он был удостоен чести «открывать» церемонию закрытия фестиваля. Поэтому, по словам участников коллектива, никто не думал о наградах. «Баловень» приветствовал огромный зал Рязанской филармонии песней «Береги Россию». А уже на награждении, когда номинация за номинацией проходили дипломанты и обладатели наград за 3-и места, волнение было. Сначала наградили женский квартет, а затем мужской. Вручили памятные подарки, кубки и дипломы. Ольга Рудольфона подчеркнула, что почти весь пьедестал в нашей номинации увез Камешковский коллектив. Это заслуженная награда.Фото: официальная группа вконтакте БАЛОВЕНЬ | Народный ансамбль русской песни