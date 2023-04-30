Владимирская прокуратура добилась соблюдения трудового договора 8 сотрудникам металлургического завода. Предприятие задолжало работникам 400 тысяч рублей по заработной плате. Сумма

Владимирская прокуратура добилась соблюдения трудового договора 8 сотрудникам металлургического завода. Предприятие задолжало работникам 400 тысяч рублей по заработной плате. Сумма входила в расчёт после увольнения сотрудников. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что на счету завода средства были, но руководство предпочло выплачивать деньги самим себе. В этой связи городской прокурор подал иск в суд с требованием выплатить