Обсуждаем последние новости шоу-бизнеса.

Обсуждаем последние новости шоу-бизнеса.В десятом выпуске "На Днях" поговорили о Егоре Криде, который решил обмануть поклонников, а потом обвинил во всем СМИ.Кто купил замок Аллы Пугачевой? Об этом тоже поговорили в новом выпуске.Также обсудили арест Елены Блиновской и ее налоговые задолженности. Поговорили про воссоединение Оксаны Самойловой и Джигана. Помимо этого, вспомнили все последние неприятности в семье Дмитрия Диброва и поболтали об отцовстве "Гарри Поттера" Дэниела Рэдклиффа.