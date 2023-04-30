Что интересного приготовили владимирцам на праздник Весны и Труда? 1 мая 2023 года во Владимире...

Что интересного приготовили владимирцам на праздник Весны и Труда?1 мая 2023 года во Владимире запустят акцию "Профсоюзный троллейбус". Традиционных масштабных митингов не будет, сообщает владимирское областное объединение организаций профсоюзов.Вместо митинга по кольцевому маршруту №8 запустят ретро-троллейбус. Транспорт будет украшен праздничными плакатами и воздушными шарами. Проезд будет бесплатным.Этот троллейбус был выпущен уже после распада Советского Союза - в 1992 году. Для того, чтобы его реконструировать, понадобился целый год. Всего таких машин во Владимирском депо сохранилось три.Напомним, что в преддверии 100-летия со дня образования СССР во Владимире воссоздали атмосферу советского прошлого.Фото pxfuel.com