Это интересно: сколько зарабатывают блогеры, решившие попробовать себя в этом деле? Только 4%...

Это интересно: сколько зарабатывают блогеры, решившие попробовать себя в этом деле?Только 4% блогеров зарабатывают больше 100 тысяч долларов в год. Об этом сообщает Financle Times.Исследователи из Goldman Sachs советуют зумерам «не бросать свою работу в надежде подняться на блогерстве и создании контента в сети».Согласно исследованию, это удается лишь одному человеку из 10 тысяч, решающих попробовать такую карьеру.Фото pxfuel.com