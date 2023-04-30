Это интересно: сколько зарабатывают блогеры, решившие попробовать себя в этом деле?
Только 4%...
Это интересно: сколько зарабатывают блогеры, решившие попробовать себя в этом деле?
Только 4% блогеров зарабатывают больше 100 тысяч долларов в год. Об этом сообщает Financle Times.
Исследователи из Goldman Sachs советуют зумерам «не бросать свою работу в надежде подняться на блогерстве и создании контента в сети».
Согласно исследованию, это удается лишь одному человеку из 10 тысяч, решающих попробовать такую карьеру.
Фото pxfuel.com