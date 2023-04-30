График работы офисов МФЦ Владимирской области изменится в связи с майскими праздниками. ГБУ «МФЦ...

График работы офисов МФЦ Владимирской области изменится в связи с майскими праздниками.ГБУ «МФЦ Владимирской области» информирует об изменении режима работы филиалов и обособленных подразделений в связи с майскими праздниками.1,8,9 мая 2023 года - нерабочие праздничные днис 2 по 6 мая - прием граждан в обычном режиме7 мая - выходной деньс 8 по 9 мая - нерабочий перенесенный день с январских праздников и праздничный день - День Победыс 10 мая - прием граждан в обычном режимеДополнительную информацию можно узнать на сайте mfc33.ruФото: официальный сайт "МФЦ Владимирской области"