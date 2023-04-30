График работы офисов МФЦ Владимирской области изменится в связи с майскими праздниками.
ГБУ «МФЦ...
График работы офисов МФЦ Владимирской области изменится в связи с майскими праздниками.
ГБУ «МФЦ Владимирской области» информирует об изменении режима работы филиалов и обособленных подразделений в связи с майскими праздниками.
1,8,9 мая 2023 года - нерабочие праздничные дни
с 2 по 6 мая - прием граждан в обычном режиме
7 мая - выходной день
с 8 по 9 мая - нерабочий перенесенный день с январских праздников и праздничный день - День Победы
с 10 мая - прием граждан в обычном режиме
Дополнительную информацию можно узнать на сайте mfc33.ru
Фото: официальный сайт "МФЦ Владимирской области"