Губернатор Александр Авдеев рассказал, как проходит подготовка к 1000-летию Суздаля. По слова...

Губернатор Александр Авдеев рассказал, как проходит подготовка к 1000-летию Суздаля.По слова губернатора Александра Авдеева, в скором времени будет приводиться в нормативное состояние автодорога в пределах "Большого Суздаля".Также этим летом начнётся реконструкция Торговых рядов. По её завершении в 2024 году там откроется Центр народных художественных промыслов и ремёсел. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале "Авдеев. О важном"."Готова концепция событийных мероприятий. 247,8 млн рублей из федерального бюджета мы направим непосредственно на повышение туристической привлекательности города. Модернизируем водопровод, канализацию, теплосети, реконструируем водозабор. Уже приобрели 7 единиц коммунальной техники и экипировку для сотрудников ЖКХ", подчеркнул губернатор.Началось строительство взрослой поликлиники для жителей города и района. Продолжаются переговоры с федеральными центром о финансировании строительства современной школы на 1200 мест.Напомним, что в прошлом году в Суздале было отремонтировано несколько дорог, построены платные парковки, обновлён ряд коммунальных объектов, приведён в порядок стадион «Спартак», выполнен первый этап благоустройства Парка им. 950-летия Суздаля и многое другое. Следуем утверждённому графику."Стремимся к тому, чтобы не только туристы, но и жители увидели свой город по-новому. Как пространство для роста, самореализации и современного качества жизни", - отметил Александр Авдеев.Фото pxfuel.com