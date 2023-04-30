Как будут работать отделения Почты России во Владимирской области в майские праздники?
Все...
Как будут работать отделения Почты России во Владимирской области в майские праздники?
Все отделения почты России не будут работать 1 и 9 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Почты России.
8 мая почтовые отделения будут работать по графику воскресенья, за исключением отделений с круглосуточным режимом работы.
Со 2 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.
В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.
Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.
Фото pxfuel.com