Какая погода ожидается на Первомай во Владимирской области? Завтра погода во Владимире будет...

Какая погода ожидается на Первомай во Владимирской области?Завтра погода во Владимире будет теплой, но ветреной, возможны дожди.Температура воздуха днем повысится до +14°C. Ночью столбик термометра опустится до +7°C.Ветер северо-западный, 4м/сАтмосферное давление в течение суток изменится от 742 до 748 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды1 мая в день Весны и Труда раньше наши предки отмечали праздник Кузьма огородник. В этот день можно было услышать кукушку - она предвещает тепло. Также хорошей погоды стоило ждать, если гуси начинали купаться в лужах. Многие ждали в первый майский день дождей. По примете, если смочить волосы дождевой водой, то они будут крепкими и густыми. Также дождь на Кузьму огородника означал хороший урожай в этом году.Фото pxfuel.com