Первый заместитель прокурора Владимирской области Андрей Жугин проведет личный прием граждан по...

Первый заместитель прокурора Владимирской области Андрей Жугин проведет личный прием граждан по вопросам лекарственного обеспечения.4 мая 2023 года с 09-00 первый заместитель прокурора Владимирской области Андрей Владимирович Жугин будет вести личный прием граждан по вопросам нарушений действующего законодательства при организации лекарственного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Приём пройдет в здании прокуратуры Владимирской области по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, д.9.Для жителей отдалённых районов области возможен прием посредством видеоконференцсвязи на базе местных прокуратур.Предварительная запись производится по телефону: 8(4922) 32-71-25.Фото pxfuel.com