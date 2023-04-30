Прокуратура Владимирской области выявила нарушения на Станции скорой помощи Владимира. Прокуратура...

Прокуратура Владимирской области выявила нарушения на Станции скорой помощи Владимира.Прокуратура Владимирской области провела проверку и выявила задолженность станции скорой помощи.С 25 поставщиками лекарств и подрядчиками были заключены государственные контракты. Поставщики выполнили свои обязательства, а вот станция в установленный срок оплату не произвела. Долг станции составил 1 миллион 900 тысяч рублей на момент проверки.В результате главе станции внесено представление, а ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности. После проверки региональной прокуратуры задолженность была полностью погашенаФото - pxfuel.com