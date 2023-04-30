Рысята - сироты найдут свой дом во Владимирской области. Из Кировской области во владимирский...

Рысята - сироты найдут свой дом во Владимирской области.Из Кировской области во владимирский регион были отправлены двое спасенных рысят. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Правительства Владимирской области.Сейчас кировские рысята переехали во Владимирскую область. Там, в специализированном центре изучения и охраны диких кошек, они будут подрастать и учиться самостоятельно охотиться. В центре созданы необходимые условия для того, чтобы помочь хищникам вернуться в природу.В Кирове нет условий для реабилитации рысят, потому их было решено отправить в специализированный центр реабилитации рысей «ABCR» в Киржачском районе.Центр является единственной в России организацией такого формата. Сотрудники – специалисты с многолетним опытом работы с крупными кошками: дальневосточным и переднеазиатским леопардами, амурским тигром и снежным барсом.Фото: официальный телеграм-канал "Правительство Владимирской области"