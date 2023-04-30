Жалкие потуги в уборной не принято афишировать, но Филипп Киркоров бросил вызов системе, как и другие звездные мачо из новой подборки Дни.ру. Изыди, геморрой!

Жалкиепотуги в уборной не принято афишировать, но Филипп Киркоров бросил вызовсистеме, как и другие звездные мачо из новой подборки "Дни.ру".Изыди, геморрой!Все-таки есть в шоу-бизнесе мужчины не из робких. У нихне безобразно все, что естественно, в том числе и геморрой. Деликатная проблемаволнует умы многих знаменитых артистов. Ради шумихи на публике даже ФилиппКиркоров заговорил с унитазом на "ты".Пришло время вспомнить, как исполнитель хита "Огоньи вода" показал содержимое аптечки и вынул свечи от геморроя. Он похвасталсяоблепиховым маслом в составе, которое смягчает его уязвимое место."Чтобы у вас всегда все былорегулярно и стабильно! Со всех сторон нужно предохраняться!" — гордо провозгласил Филипп Киркоров.Доподлиннонеизвестно, : геморрой или всего лишь страх безвылазнозастрять в туалете. Как бы то ни было, Филиппа Киркорова с легкостью переплюнулНикита Джигурда.Он красочноописывал визит к проктологу, навязанный любимой женой. Медик оказался фанатомДжигурды и в специальном кресле."Никакимиголодовками я не мог победить геморрой. Врачи мне объяснили, чтоон опять будет появляться", — делился народный артист Чеченской Республики.Между тем чудо-средство из аптечкиФилиппа Киркорова не помешало бы известному юмористу. Гарик Харламов послеразвода с Кристиной Асмус на печальный диагноз."Ездишь такой на машине, слушаешьмузыку, все хорошо, а потом думаешь: "Что у тебя в жопе?" — таков былкрик души звездного мачо. Геморрой заставил комедианта обратиться кспециалисту, который предложил операцию.Заболевание прямой кишки не щадит исовсем молодых людей. Красавец-сын актрисы Елены Яковлевой, широко известныйкак Денис Шальных, заработал хронический геморрой еще до 30-летия. Надо былоберечь себя, как Филипп Киркоров."Такой боли я никогда не испытывал "— признавался парень после лазерной вапоризации ануса. Будем надеяться, чтотеперь у Дениса все идет как по маслу.Завершаетнашу подборку Дмитрий Нагиев. Во втором сезоне сериала "Кухня. Война заотель" актер нарядился в костюм пышных ягодиц. В кадре он щедро размазалпо выпуклостям крем от геморроя. Наверняка даже Филипп Киркоров позавидовал счастливомуколлеге.