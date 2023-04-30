В 2023 году во Владимире благоустроят 35 дворовых территорий. Во Владимире начались работы по...

В 2023 году во Владимире благоустроят 35 дворовых территорий.Во Владимире начались работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых проводится в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщается на сайте городской администрации.За время приема заявок, который завершился 15 января 2023 года, в управление ЖКХ поступило 103 комплекта документов от жителей. Рассмотрев и обсудив заявки, общественная комиссия по формированию комфортной городской среды открытым голосованием выбрала 35 дворов, подлежащих благоустройству в 2023 году во всех районах города Владимира.В этот список вошли дворы следующих многоквартирных домов:- пр-т Строителей, 21 и 23;- ул. Комиссарова, 4 и 35;- ул. Усти-на-Лабе, 34 и 34-а;- ул. Лермонтова, 43;- ул. Добросельская, 201-б;- ул. Юбилейная, 38-а;- ул. Ноябрьская, 2, 4 и 6;- Сущевский проезд, 1;- Октябрьский пр-т, 45;- ул. Растопчина, 61;- ул. Сурикова, 24;- пр-т Ленина, 47-а;- ул. Василисина, 17;- ул. Модорова, 4;- ул. Верхняя Дуброва, 37;- ул. Кирова, 17;- ул. Ново-Ямская, 2 и 23;- ул. Полины Осипенко, 15;- ул. Тракторная, 7-а;- ул. Песочная, 11;- ул. Институтский городок, 6;- ул. Ильича, 11;- ул. Лакина, 131;- ул. Нижняя Дуброва, 39;- ул. Тихонравова, 8 и 10;- ул. Безыменского, 11 и 18-а;- ул. Михалькова, 2.На сегодняшний день подрядчики уже приступили к строительным работам во дворах домов на ул. Комиссарова, 35, Безыменского, 11, Октябрьском проспекте, 45, проспекте Строителей, 21, 23, а также в микрорайоне Юрьевец на ул. Институтский городок, 6 и на ул. Ноябрьской, 2, 4, 6. На объектах идет демонтаж старого асфальтового покрытия, выполнятся планировка тротуаров.В перечень благоустроительных работ входят асфальтирование проезжей части и тротуаров двора (с подходами к подъездам дома), установка лавочек и урн. Работы проводятся при участии средств жителей. Это 3 процента от стоимости работ.Фото администрации города Владимира