В 2023 году во Владимире благоустроят 35 дворовых территорий.
Во Владимире начались работы по...
В 2023 году во Владимире благоустроят 35 дворовых территорий.
Во Владимире начались работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство которых проводится в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщается на сайте городской администрации.
За время приема заявок, который завершился 15 января 2023 года, в управление ЖКХ поступило 103 комплекта документов от жителей. Рассмотрев и обсудив заявки, общественная комиссия по формированию комфортной городской среды открытым голосованием выбрала 35 дворов, подлежащих благоустройству в 2023 году во всех районах города Владимира.
В этот список вошли дворы следующих многоквартирных домов:
- пр-т Строителей, 21 и 23;
- ул. Комиссарова, 4 и 35;
- ул. Усти-на-Лабе, 34 и 34-а;
- ул. Лермонтова, 43;
- ул. Добросельская, 201-б;
- ул. Юбилейная, 38-а;
- ул. Ноябрьская, 2, 4 и 6;
- Сущевский проезд, 1;
- Октябрьский пр-т, 45;
- ул. Растопчина, 61;
- ул. Сурикова, 24;
- пр-т Ленина, 47-а;
- ул. Василисина, 17;
- ул. Модорова, 4;
- ул. Верхняя Дуброва, 37;
- ул. Кирова, 17;
- ул. Ново-Ямская, 2 и 23;
- ул. Полины Осипенко, 15;
- ул. Тракторная, 7-а;
- ул. Песочная, 11;
- ул. Институтский городок, 6;
- ул. Ильича, 11;
- ул. Лакина, 131;
- ул. Нижняя Дуброва, 39;
- ул. Тихонравова, 8 и 10;
- ул. Безыменского, 11 и 18-а;
- ул. Михалькова, 2.
На сегодняшний день подрядчики уже приступили к строительным работам во дворах домов на ул. Комиссарова, 35, Безыменского, 11, Октябрьском проспекте, 45, проспекте Строителей, 21, 23, а также в микрорайоне Юрьевец на ул. Институтский городок, 6 и на ул. Ноябрьской, 2, 4, 6. На объектах идет демонтаж старого асфальтового покрытия, выполнятся планировка тротуаров.
В перечень благоустроительных работ входят асфальтирование проезжей части и тротуаров двора (с подходами к подъездам дома), установка лавочек и урн. Работы проводятся при участии средств жителей. Это 3 процента от стоимости работ.
Фото администрации города Владимира