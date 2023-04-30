В микрорайоне Толмачёво Владимирской области построят новый Центр культурного развития. В Вязниках...

В микрорайоне Толмачёво Владимирской области построят новый Центр культурного развития.В Вязниках начинается реализация нового крупного проекта - строительство Центра культурного развития в микрорайоне Толмачёво. Подрядчик уже выбран. Соответствующая информация размещена на сайте государственных закупок. Первоначальная стоимость реализации проекта — более 185,4 миллионов рублей.В настоящее время подрядная организация занята первоначальными работами на площадке, такими как вырубка растительности и уборка мусора, а также ограждение площадки для обеспечения безопасности.Планируется возвести двухэтажное здание. На первом этаже будет располагаться универсальный зрительный зал на 300 посадочных мест, в том числе для инвалидов-колясочников и маломобильных групп населения. Рядом будут расположены помещения для артистов.На втором этаже Центра запроектированы: коворкинг, изостудия, хореографический зал, студия вокала и звукозаписи, проекторная, комната управления светом и звуком, помещение для персонала.Учреждение рассчитано на одновременное пребывание в нём до 400 человек, включая 20 сотрудников ЦКР.Также там появится всё необходимое для организации творческого досуга молодёжи не только из микрорайона Толмачёво, но и всего города, подчеркнули в Управлении культуры и молодёжной политики администрации Вязниковского района.На территории Центра установят удобные лавочки для отдыха и детскую площадку.Центр культурного развития входит в приоритетный национальный проект "Культура". До конца июня 2024 года должны завершиться проектные работы.Фото: группа вконтакте "Вязники наш город"