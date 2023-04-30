В Муромском районе Владимирской области открыта навигация речного флота. C 24 апреля 2023 года в...

В Муромском районе Владимирской области открыта навигация речного флота.C 24 апреля 2023 года в границах Муромского района водных путей навигация открыта от поселка Елатьма Рязанской области до входа в канал Сейма, расположенного в Нижегородской области. Об этом сообщает ФГБУ «Канал имени Москвы».В Муроме на Оке и на всем ее протяжении в пределах границ Владимирской области начался ход судов, включая Карачаровскую старицу, ведущую к Окской судоверфи в Навашино.Торжественная церемония открытия и старт круизной навигации намечены на 29 апреля, рассказали в «Канале имени Москвы».Открытие навигации пока не касается маломерных судов: моторных лодок, водных мотоциклов, катамаранов и прочих. Для них навигация во Владимирской области стартует с 15 мая, а для рыбаков с 11 июня — сразу после завершения нерестового периода.Фото pxfuel.com