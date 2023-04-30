В Музее деревянного зодчества в Суздале впервые пройдут мастер-классы по русским ремеслам.
29 и 30...
В Музее деревянного зодчества в Суздале впервые пройдут мастер-классы по русским ремеслам.
29 и 30 апреля в Музее деревянного зодчества впервые будет работать проект «Ремесленный двор», который соберет мастеров со всего Суздальского Ополья и предложит мастер-классы по русским ремеслам на любой вкус. Об этом сообщается на официальном сайте Владимиро-Суздальского музея - заповедника.
Народные умельцы будут ждать гостей на площадке у Дома купцов Агаповых. Мастера научат всех желающих следующим ремеслам:
набойка по ткани;
плетение традиционного пояска в технике дерганье (на пальцах);
изготовление дудочки из камыша и славянского оберега «соломенный паук»;
создание писанки (расписного пасхального яйца) по старинным канонам и ткачество на настольном ткацком станке.
Мероприятие пройдет с 12 до 16 часов.
Фото pxfuel.com/