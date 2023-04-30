В Музее деревянного зодчества в Суздале впервые пройдут мастер-классы по русским ремеслам. 29 и 30...

В Музее деревянного зодчества в Суздале впервые пройдут мастер-классы по русским ремеслам.29 и 30 апреля в Музее деревянного зодчества впервые будет работать проект «Ремесленный двор», который соберет мастеров со всего Суздальского Ополья и предложит мастер-классы по русским ремеслам на любой вкус. Об этом сообщается на официальном сайте Владимиро-Суздальского музея - заповедника.Народные умельцы будут ждать гостей на площадке у Дома купцов Агаповых. Мастера научат всех желающих следующим ремеслам:набойка по ткани;плетение традиционного пояска в технике дерганье (на пальцах);изготовление дудочки из камыша и славянского оберега «соломенный паук»;создание писанки (расписного пасхального яйца) по старинным канонам и ткачество на настольном ткацком станке.Мероприятие пройдет с 12 до 16 часов.Фото pxfuel.com/