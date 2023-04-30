Похороны прошли 28 апреля в селе Кишлеево.

В Собинском районе в последний путь проводили погибшего в СВО Сергея Самсонова. Об этом в социальной сети рассказала племянница погибшего. Похороны прошли 28 апреля в селе Кишлеево.Уточняется, что мужчину призвали по мобилизации. Он служил в звании старшего сержанта в мотострелковом батальоне. Погиб в ДНР 23 марта. Награждён орденом Мужества посмертно.Ранее сообщалось, что в зоне СВО из Владимирской области Юрий Докукин.