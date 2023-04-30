30 апреля скончался великий российский гимнаст Юрий Королев. Ему был 61 год. Об этом сообщают в пресс-службе Министерстве физической культуры и спорта Владимирской области. Юрий Николаевич

30 апреля скончался великий российский гимнаст Юрий Королев. Ему был 61 год. Об этом сообщают в пресс-службе Министерстве физической культуры и спорта Владимирской области. Юрий Николаевич был девятикратным чемпионом мира по спортивной гимнастике, трёхкратным чемпион Европы, а также заслуженным мастером спорта Советского Союза. Его карьера закончилась после серьезной травмы. Но из спорта мужчина не ушел.