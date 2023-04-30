Во Владимире проводят уникальные операции по восстановлению функции кисти рук. В Областном центре...

Во Владимире проводят уникальные операции по восстановлению функции кисти рук.В Областном центре спецмедпомощи Владимира проводят операции по восстановлению функции кисти (Контрактура Дюпюитрена). Это патология кисти, возникающая в результате перерождения соединительной ткани в области ладони и пальцев, что приводит к сгибанию и фиксации пальцев в неестественном положении. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Минздрава Владимирской области.Основные жалобы пациента: невозможность надеть перчатку, косметический дефект, а также дискомфорт в трудовой деятельности и в быту, связанный с невозможностью полностью разогнуть палец.Распространённость заболевания среди населения различных стран составляет от 2% до 20%. В России на контрактуру Дюпюитрена приходится 11,8% от числа всех заболеваний кисти.Спровоцировать болезнь может целый ряд факторов:- возрастные проблемы (артриты, артрозы);- хронические травмы поверхности ладони, связанные с тяжелыми условиями труда;- вредные привычки;- недостаток кровообращения.В Областном центре спецмедпомощи проводят операции при контрактурах Дюпюитрена любой степени тяжести, а также при рецидивах заболевания, в том числе с использованием малоинвазивной техники. В ходе операции иссекается рубцовая ткань, одновременно проводится кожная пластика дефекта.Операция не требует общего наркоза и проходит под местной анестезией. Длительность госпитализации составит не более 4 дней. А уже через две с половиной недели после операции пациент может вернуться к привычной и комфортной жизни.Полное восстановление функции кисти достигается в процессе реабилитационных мероприятий в условиях отделения медицинской реабилитации для пациентов с нарушениями периферической нервной системы и костно-мышечной системы. Таким образом, преемственность между оперативным и восстановительным лечением на базе одного учреждения позволяет достичь наилучших результатов.Фотографии кисти пациента до и сразу после операцииФото pxfuel.com