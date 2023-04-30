Погибших и пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются.

Во Владимире сгорело 150 квадратных метров склада с водой. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Владимирской области.В 17-15 поступило сообщение о возгорании в здании на улице Полины Осипенко. На место прибыли 7 единиц техники и 24 сотрудника спасательного ведомства. Полыхал склад с бутилированной водой. Два звена газодымозащитной службы отправились на разведку и тушение огня. Пожарные оперативно ликвидировали горение кровли, имущества и внутренней отделки.Погибших и пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются.