Во Владимире сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе. Как сообщает пресс-служба Главного...

Во Владимире сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе.Как сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Владимирской области, сегодня, 30 апреля в 17:15 поступило сообщение о пожаре. Горел склад на улице Полины Осипенко, д. 59 во Владимире.Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место. Из-под кровли одноэтажного здания склада с бутилированной водой наблюдался дым. Склад пристроен к зданию производства, поэтому возникла угроза перехода огня. К ликвидации привлекли 7 единиц техники, 24 человека личного состава. Сотрудники МЧС сформировали 2 звена для разведки и тушения пожара.Пожарные оперативно ликвидировали горение, не дав огню распространиться на здание и рядом стоящий автомобиль. Пострадали кровля, имущество склада и внутренняя его отделка на площади 150 кв.м. Информации о пострадавших и погибших не поступало.Фото - официальный телеграм-канал ГУ МЧС по Владимирской области.