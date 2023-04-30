С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185103 владимирцев.

Во Владимирской области 30 апреля выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 13 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 7 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Ковровском, по 3 - в Кольчугинском и Суздальском, по 2 - в Александровском, Селивановском, Меленковском, Гороховецком и Вязниковском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Юрьев-Польском и Камешковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 185103 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 51248 заболевших во Владимире, 21917 - в Ковровском районе и 20114 - в Муроме.