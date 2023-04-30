Во Владимирской области проходит акция Улицы героев, посвященная Дню Победы. Волонтеры Фонда...

Во Владимирской области проходит акция "Улицы героев", посвященная Дню Победы.Волонтеры Фонда «Открытые сердца» в рамках проекта «Журавли Победы» провели акцию «Улицы Героев».Во Владимире и Камешково активисты своими руками сложили и раздали жителям и гостям городов более 1000 писем-треугольников - на одноименных улицах Героев Великой Отечественной войны и областного центра– Николая Гастелло, Евгения Пичугина, Александра Крайнова, Анатолия Ермолаева, Анатолия Дорофеичева, с информацией о Герое, в честь которого названа улица и чья жизнь непосредственно связана с Владимирской областью."Мы напомнили, в честь кого названы улицы городов, какие подвиги совершили наши Герои. Вручая конверт просим: «Взгляните, прочитайте и вы будете знать историю». Праздник Победы – памятная дата, мы говорим: «Спасибо!» всем, кто совершил ратный или трудовой подвиг на благо России и ее граждан. Мы делаем так, чтобы их слава не померкла с годами, будем все вместе хранить память о бессмертных подвигах наших земляках", - рассказали волонтеры.Акция будет продолжена. Активисты движения планируют выходить на улицы и площади городов и населенных пунктов Владимирской области, названных в честь Героев Советского Союза и России с распространением "фронтовых треугольников" с информацией не только о ветеранах Великой Отечественной войны, но и других Героях нашего времени."Важно, чтобы память о каждом герое-земляке не была забыта, продолжаем наши «Уроки Мужества», знакомим с фильмом «Наша История», проводим тематические классные часы, приводим в порядок захоронения, возлагаем цветы к памятникам и открываем новые мемориалы в честь Героев России".Фото: группа вконтакте БФ "Открытые Сердца" г. Владимир