Во Владимирской области пропал 47-летний Гоча Кварацхелия. Об этом сообщили волонтёры из «Лиза Алерт». Об уроженце Александрова ничего неизвестно с 24 апреля. Рост мужчины 170 см, плотного ..

Во Владимирской области пропал 47-летний Гоча Кварацхелия. Об этом сообщили волонтёры из «Лиза Алерт».Об уроженце Александрова ничего неизвестно с 24 апреля. Рост мужчины 170 см, плотного телосложения, волосы короткие с проседью, глаза карие. Он был одет в тёмно-синюю кофту, синие джинсы, белые кроссовки и серую кепку.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Гочи Юрьевича, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.