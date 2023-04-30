Во Владимирской области самой молодой невестой стала 16-летняя девушка. Министерство по...

Во Владимирской области самой молодой невестой стала 16-летняя девушка.Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области приводит статистику за первый квартал 2023 года.Самому юному жениху было 17 лет. Самому пожилому — 86 лет. Самой молодой невестой стала 16-летняя девушка, самой возрастной - 84-летняя женщина.Самой популярной для заключения брака стала дата – 03.03.2023. В этот день расписались 80 пар. Также в ТОПе — 14 января (59 пар), 17 февраля и 23 марта (по 52 пары).Фото pxfuel.com