В СледКоме возбудили два уголовных дела на жителя областной столицы за хранение наркотиков и попытку подкупить правоохранителя. 26 апреля сотрудники полиции остановили «Ауди», за рулем

В СледКоме возбудили два уголовных дела на жителя областной столицы за хранение наркотиков и попытку подкупить правоохранителя. 26 апреля сотрудники полиции остановили «Ауди», за рулем которой находился 31-летний фигурант. При нем был полимерный пакетик с синтетическим наркотиком амфетамин. Мужчина попытался откупиться, но его предупредили, что передача взятки уголовно наказуема. Подозреваемый проигнорировал слова уполномоченного и положил