Телеведущая вместе со своим тренером
разработала рецепты блюд для правильного питания и поделилась ими в Instagram. Однако Тина Канделаки лишь разозлила пользователей
соцсети предложенными дорогостоящими продуктами.
Телеведущая вместе со своим тренером
разработала рецепты блюд для правильного питания и поделилась ими в Instagram. Однако Тина Канделаки лишь разозлила пользователей
соцсети предложенными дорогостоящими продуктами.
В честь Дня здорового
пищеварения звезда решила поделиться с подписчиками своей диетой. Телеведущая
отказалась от рафинированных продуктов, сахара и глютена, стараясь есть больше
свежих овощей и фруктов.
Тина
Канделаки поделилась фото без макияжа, где она в спортивной одежде кушает одно
из "секретных блюд". По мнению знаменитости, похудеть может каждый. И
посоветовала, как нужно питаться.
"Котлеты микс из красной и белой рыбы с кенийской фасолью и
отварного киноа со специями и кунжутом", "Королевские гребешки со спаржей и
пастой "ракушки", приправленной пармезаном", "Стейк семги с брюссельской
капустой и спаржей, запеченной на гриле", – рекомендовала знаменитость. "Подтверждаю: счастье прилагается!" – заключила
Тина Канделаки.
Такие гастрономические
предпочтения ведущей взбесили россиян. Поклонники напомнили звезде, что
большинство из них даже не пробовали половину продуктов из списка
"Я, как слесарь Иванов, жду
бюджетное меню здоровой пищи. Спасибо!", "Да еще омары, красная и черная
икра, тунец", "Ну нам с таким набором продуктов не потянуть по зарплате",
"А попроще продукты есть?", "Тина, прям перебор. На вас же обычные люди
подписаны", "Тина, россиянам на Ролтон денег уже не хватает, а вы
показываете котлеты из красной рыбы", – прокомментировали пост интернет-пользователи. Сама телеведущая пока на их критику никак не
отреагировала.