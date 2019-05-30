Телеведущая вместе со своим тренером разработала рецепты блюд для правильного питания и поделилась ими в Instagram. Однако Тина Канделаки лишь разозлила пользователей соцсети предложенными дорогостоящими продуктами.

Телеведущая вместе со своим тренеромразработала рецепты блюд для правильного питания и поделилась ими в Instagram. Однако Тина Канделаки лишь разозлила пользователейсоцсети предложенными дорогостоящими продуктами.В честь Дня здоровогопищеварения звезда решила поделиться с подписчиками своей диетой. Телеведущаяотказалась от рафинированных продуктов, сахара и глютена, стараясь есть большесвежих овощей и фруктов.ТинаКанделаки поделилась фото без макияжа, где она в спортивной одежде кушает одноиз "секретных блюд". По мнению знаменитости, похудеть может каждый. Ипосоветовала, как нужно питаться."Котлеты микс из красной и белой рыбы с кенийской фасолью иотварного киноа со специями и кунжутом", "Королевские гребешки со спаржей ипастой "ракушки", приправленной пармезаном", "Стейк семги с брюссельскойкапустой и спаржей, запеченной на гриле", – рекомендовала знаменитость. "Подтверждаю: счастье прилагается!" – заключилаТина Канделаки.Такие гастрономическиепредпочтения ведущей взбесили россиян. Поклонники напомнили звезде, чтобольшинство из них даже не пробовали половину продуктов из списка"Я, как слесарь Иванов, ждубюджетное меню здоровой пищи. Спасибо!", "Да еще омары, красная и чернаяикра, тунец", "Ну нам с таким набором продуктов не потянуть по зарплате","А попроще продукты есть?", "Тина, прям перебор. На вас же обычные людиподписаны", "Тина, россиянам на Ролтон денег уже не хватает, а выпоказываете котлеты из красной рыбы", – прокомментировали пост интернет-пользователи. Сама телеведущая пока на их критику никак неотреагировала.