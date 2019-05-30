Лидера партии ЛДПР будет сопровождать Владимир Сипягин

Лидера партии ЛДПР будет сопровождать Владимир СипягинВторого июня во Владимирскую область вновь приедет агитпоезд лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. В этот раз политик посетит северо-западную часть 33-го региона. Поезд остановится в Александрове, Струнине и Балакиреве.Стоять на станциях агитпоезд будет по 20 минут. Свои вопросы жителей Владимирской области просят направлять заранее в письменном виде.В Струнине поезд будет в 9:47, в Александрове - в 10:17, в Балакиреве – в 16:33.Отметим, что сопровождать главу партии ЛДПР будет глава региона Владимир Сипягин.