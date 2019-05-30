Балерина Анастасия Волочкова выложила в свой Instagram фото. Женщина поделилась своей радостью с поклонниками.

Балерина Анастасия Волочкова выложила в свой Instagram фото. Женщина поделилась своей радостью с поклонниками.На фото звезда сидит на шпагате с огромный букетом роз на фоне балетного станка. В руках она держит грамоту.Оказалось, шпагат Волочковой внесли в Книгу рекордов России. Он достиг отметки 225 сантиметров.Анастасия рассказала, что билась за такой результат долгие годы. "Легкость исполнения любого упражнения не дается просто так. Это труд", – утверждает балерина. Девушка заявила, что будет продолжать бороться на зло всем ненавистникам."И кто бы не хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся", – объявила Анастасия.Девушка рассказала, что первым ее поздравил известный телеведущий Леонид Закошанский. Также разделить радость танцовщицы пришли участницы конкурса "Мисс Русское радио". Волочкова провела для них тренировку. По мнению балерины, они увидели тот пот и ту силу, которую она вырабатывает в зале, сообщает .В конце звезда поблагодарила молодых девушек за душевное общение. Она пообещала им, что обязательно придет их на финал конкурса, который пройдет 4 июня.