Новым тренером Интера стал Антонио Конте. Ранее миланский клуб расстался с Лучано Спаллетти.

Новым тренером "Интера" стал Антонио Конте. Ранее миланский клуб расстался с Лучано Спаллетти.Антонио Конте пописал трехлетний контракт с "Интером". Согласно договору Конте будет получать 9 миллионов евро в год. Ранее Конте тренровал "Лечче", "Сиену", "Ювентус", сборную Италии и "Челси".Согласно информации "Спорт-Экспресс", Антонио Конте не хочет видеть в составе "Интера" бывшего капитана Мауро Икарди. Причина – конфликт аргентинца с руководством клуба по поводу нового контракта.