Олигарх Роман Абрамович и его сын Аркадий прилетели в Баку на финал Лиги Европы. Поклонники были потрясены внешними изменениями наследника бизнесмена.

Олигарх Роман Абрамович и его сын Аркадий прилетели в Баку на финал Лиги Европы. Поклонники были потрясены внешними изменениями наследника бизнесмена.Старший и младший Абрамовичи вместе с миллиардером Александром Чигиринским посетили стадион в Баку, где наблюдали за победой любимого клуба. Многие заметили, как сильно изменился наследник олигарха.Первым делом обожатели оценили прекрасную физическую форму молодого человека. К слову, он регулярно посещает фитнес-зал. Также все отметили недавно появившуюся бороду Аркадия. По мнению фанатов, с ней 25-летний парень стал выглядеть более мужественно.Отметим, Абрамович-младший никогда не был замечен на тусовках "золотой молодежи" или на нескончаемом отдыхе на яхте. Абрамович-младший закончил Бостонский университет и сразу после выпуска начал заниматься собственным бизнесом.Ранее молодого человека неоднократно называли одним из самых завидных женихов мира. По словам Forbes, в 2015-м ему принадлежало 40% акций компании Zoltav.Напомним, богатый наследник состоял в длительных отношениях с Сашей Новиковой – дочерью ресторатора Аркадия Новикова. Их роман продлился около года и вскоре сошел на нет.